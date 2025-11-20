Лукашенко предостерег Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине
После разгоревшегося на Украине коррупционного скандала западные кураторы могут принять решение «убрать» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Им управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя», – заявил он.
Лукашенко также отметил, что в коррупционном скандале важен не сам факт хищений, а то, что преступная схема стала известна широкой общественности.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн.
NV со ссылкой на источники 19 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило публикацию информации по делу о хищениях в энергетическом секторе из-за вопросов, связанных с военным положением в стране.