НАБУ приостановило публикацию материалов по делу Миндича
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило публикацию информации по делу о хищениях в энергетическом секторе из-за вопросов, связанных с военным положением в стране. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники.
Собеседник издания рассказал, что преступная схема, организатором которой выступил бизнесмен Тимур Миндич, затрагивала не только энергетику страны, но и вооружения.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и глава минобороны страны Рустем Умеров.
Центр противодействия коррупции Украины 13 ноября сообщал, что администратор компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», Игорь Фурсенко фактически являлся бухгалтером в коррупционной схеме Миндича. В центре особо отметили, что Fire Point является одним из крупнейших получателей бюджетных средств минобороны страны.