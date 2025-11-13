Производитель ракет «Фламинго» связан с коррупционным скандалом на Украине
По данным следствия, администратор компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», Игорь Фурсенко фактически являлся бухгалтером в коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил центр противодействия коррупции Украины.
Во время заседания в высшем антикоррупционном суде Украины прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала стенограмму разговора между бизнесменом Александром Цукерманом и Фурсенко. На «пленках Миндича» он говорил о том, как тяжело переносить $1,6 млн наличными.
В центре противодействия коррупции Украины особо отметили, что компания Fire Point является одним из крупнейших получателей бюджетных средств минобороны страны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что возможным совладельцем Fire Point может являться давний друг Миндича Игорь Хмелев, которого в пленках называют «Шмель», передает украинское интернет-издание «Страна».
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.