Производитель ракет «Фламинго» связан с коррупционным скандалом на Украине

Во время заседания в высшем антикоррупционном суде Украины прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала стенограмму разговора между бизнесменом Александром Цукерманом и Фурсенко. На «пленках Миндича» он говорил о том, как тяжело переносить $1,6 млн наличными.