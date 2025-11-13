Газета
Политика

Производитель ракет «Фламинго» связан с коррупционным скандалом на Украине

Ведомости

По данным следствия, администратор компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго», Игорь Фурсенко фактически являлся бухгалтером в коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил центр противодействия коррупции Украины.

Во время заседания в высшем антикоррупционном суде Украины прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зачитала стенограмму разговора между бизнесменом Александром Цукерманом и Фурсенко. На «пленках Миндича» он говорил о том, как тяжело переносить $1,6 млн наличными.

В центре противодействия коррупции Украины особо отметили, что компания Fire Point является одним из крупнейших получателей бюджетных средств минобороны страны.

Коррупционеры на Украине хотели внедрить своих людей в «Укрэнерго»

Политика / Международные новости

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что возможным совладельцем Fire Point может являться давний друг Миндича Игорь Хмелев, которого в пленках называют «Шмель», передает украинское интернет-издание «Страна».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

