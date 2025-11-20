CBS: Уиткофф консультировался по плану завершения конфликта с Киевом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф втайне работал над новым мирным планом Вашингтона, консультируясь как с россиянами, так и с украинцами. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Уиткофф втайне работал над этим предложением около месяца, консультируясь как с россиянами, так и с украинцами, чтобы учесть их отзывы», – говорится в сообщении.
По данным телеканала, президент США Дональд Трамп одобрил новые предложения по завершению российско-украинского конфликта.
19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Сообщалось, что Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Официально это подтверждено не было, в отличие от ЕС, который подтвердил, что не принимал участие в диалоге по плану США.
Кремль отверг заявления о разработке плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока речь идет о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе.