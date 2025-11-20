CBS: Уиткофф консультировался по плану завершения конфликта с Киевом

19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Сообщалось, что Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Официально это подтверждено не было, в отличие от ЕС, который подтвердил, что не принимал участие в диалоге по плану США.