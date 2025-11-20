Газета
Сийярто: ЕС обсуждает запрет ядерного сотрудничества с РФ в 20-м пакете санкций

Евросоюз изучает предложения включить в 20-й пакет санкций полный запрет на поставки российской нефти и прекращение сотрудничества с РФ в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

По его словам, несмотря на то что 19-й пакет санкций был согласован с большими трудностями, «ряд политиков в ЕС проявляют огромное рвение» в подготовке следующего пакета.

«Фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией», – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что подобные инициативы «полностью противоречат национальным интересам Венгрии».

7 ноября стало известно, что Еврокомиссия уже занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских рестрикций. Новые меры в том числе коснутся Белоруссии.

