Сийярто: ЕС обсуждает запрет ядерного сотрудничества с РФ в 20-м пакете санкций
Евросоюз изучает предложения включить в 20-й пакет санкций полный запрет на поставки российской нефти и прекращение сотрудничества с РФ в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.
По его словам, несмотря на то что 19-й пакет санкций был согласован с большими трудностями, «ряд политиков в ЕС проявляют огромное рвение» в подготовке следующего пакета.
«Фанатичные приверженцы санкционной политики ясно дали понять, что 20-й пакет должен включать запрет на поставки нефти из России и даже запрет на ядерное сотрудничество с Россией», – сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что подобные инициативы «полностью противоречат национальным интересам Венгрии».
7 ноября стало известно, что Еврокомиссия уже занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских рестрикций. Новые меры в том числе коснутся Белоруссии.