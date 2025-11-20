Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны
Россия и Китай 19 ноября провели консультации в межведомственном формате по вопросам противоракетной обороны и ракетным аспектам стратегической стабильности. Об этом сообщил МИД РФ.
Стороны провели анализ соответствующих дестабилизирующих факторов, создающих стратегические риски для глобальной и региональной безопасности. Кроме того, Москва и Пекин обменялись мнениями относительно путей их минимизации.
Стороны выразили обоюдное удовлетворение уровнем и качеством двустороннего диалога и взаимодействия на указанных направлениях и подтвердили нацеленность на их дальнейшее укрепление.
Российскую делегацию возглавил специальный представитель министра иностранных дел по вопросам стратегической стабильности Андрей Малюгин, а китайскую сторону представлял заместитель директора Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Ли Чицзян.
20 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся подчеркнул, что хотел бы наметить новые горизонты сотрудничества с Китаем в области обороны. По словам российского министра, сотрудничество в военной отрасли Москвы и Пекина основывается на доверии и взаимопонимании интересов. Он подчеркнул, что важную роль в укреплении отношений двух стран играют дружеские связи лидеров государств.