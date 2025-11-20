Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны

20 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся подчеркнул, что хотел бы наметить новые горизонты сотрудничества с Китаем в области обороны. По словам российского министра, сотрудничество в военной отрасли Москвы и Пекина основывается на доверии и взаимопонимании интересов. Он подчеркнул, что важную роль в укреплении отношений двух стран играют дружеские связи лидеров государств.