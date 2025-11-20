The Telegraph раскрыл причину ухода Келлога с поста спецпосланника на Украине
Британская газета The Telegraph сообщила причины, по которым спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог может покинуть свой пост. По данным издания, генерал-лейтенант пришел к выводу, что в администрации слишком много чиновников одновременно занимаются украинским направлением, что мешает работе.
Он стал значительно реже участвовать в ключевых совещаниях и не поехал на летний саммит на Аляске, отмечает издание.
Несколько недель назад его заместитель Джон Коул также покинул свой пост, перейдя на должность спецпредставителя США по Белоруссии. Пока неизвестно, кто может сменить Келлога – и произойдет ли замена вообще. США также еще не назначили посла в Киеве, утвержденного сенатом.
Reuters сообщал об уходе Келлога днем 20 ноября. Он покинет свой пост в январе 2026 г. Причиной ухода издание называет завершение 360-дневного срока его работы на посту.
Reuters отмечает, что возможная отставка станет неблагоприятной новостью для Киева: Келлог занимал более жесткую позицию в отношении России, чем многие другие представители администрации Трампа.