Захарова обвинила НАТО в причастности к кибератакам Украины против России

18 ноября «Ведомости» писали, что за год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. Руководитель отдела защиты информации InfoWatch ARMA Роман Сафиуллин сообщал, что цель таких атак – не получение выкупа, а нанесение максимального ущерба.