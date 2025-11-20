Газета
Главная / Политика /

Захарова обвинила НАТО в причастности к кибератакам Украины против России

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в причастности к подготовке украинских хакеров к кибератакам на Россию. Об этом она заявила на брифинге.

Захарова обратила внимание, что в Таллине расположен центр НАТО по кибербезопасности. В 2022 г. к нему подключили Украину. Там, по словам официального представителя МИДа, проходят специальную подготовку, обучаются работе с вредоносными системами.

«Центр играет ключевую роль в разработке и реализации так называемой политики гибкой обороны в киберсфере, она подразумевает упреждение наступательных действий», – сказала она.

Захарова отметила, что практическая обкатка таких подходов ведется в рамках натовских учений типа Locked Shields.

18 ноября «Ведомости» писали, что за год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. Руководитель отдела защиты информации InfoWatch ARMA Роман Сафиуллин сообщал, что цель таких атак – не получение выкупа, а нанесение максимального ущерба.

