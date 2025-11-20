Bloomberg: мирный план США предполагает снятие санкций с РФ

Bloomberg: мирный план США предполагает снятие санкций с РФКиев получил сигналы из США, что ему следует согласиться на сделку с Москвой
План США по урегулированию украинского конфликта предполагает снятие антироссийских санкций, а также прекращение расследований «военных преступлений». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский получил сигналы из США о том, что ему следует согласиться на сделку. Европейские дипломаты, в свою очередь, выразили скептицизм по поводу любого соглашения.
19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Сообщалось, что Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Официально это подтверждено не было, в отличие от ЕС, который подтвердил, что не принимал участия в диалоге по плану США.
The Telegraph писала, что в плане США есть схема, которая предполагает, что Россия будет выплачивать «арендную плату» за фактический контроль над восточной частью Донбасса. При этом территория юридически останется частью Украины. Предполагается, что Москва будет выплачивать Украине средства, чтобы компенсировать Киеву финансовые убытки, которые он понесет в связи с потерей доступа к землям.
Кремль отверг заявления о разработке плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока речь идет о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе.