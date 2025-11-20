Bloomberg: США сообщили Зеленскому о необходимости принять мирные условия

Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и главным советником Белого дома, зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».