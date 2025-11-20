Bloomberg: США сообщили Зеленскому о необходимости принять мирные условия
Президент Украины Владимир Зеленский получил сигналы со стороны США о том, что Вашингтон рассчитывает на его согласие с предложенным мирным планом, подготовленным при участии Москвы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Переговоры проходят на фоне давления, которое усиливается как извне, так и внутри Украины. По данным агентства, Вашингтон ожидает, что Киев рассмотрит возможность определенных уступок для прекращения боевых действий.
Одновременно Зеленский готовится к встрече с депутатами своей партии «Слуга народа», запланированной на 20 ноября. Она должна пройти на фоне масштабного коррупционного расследования, которое затронуло его ближайшее окружение.
Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и главным советником Белого дома, зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».
The Wall Street Journal 20 ноября писал, что предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам российского лидера Владимира Путина, сделанным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске.