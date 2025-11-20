Axios: Трампа и Вэнса не пригласили на похороны Дика Чейни
Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны бывшего вице-президента Дика Чейни, сообщил Axios со ссылкой на источник. По данным CNN, на церемонии не будет и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Портал пишет, что действующие президенты обычно присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов. Причину, по которой Трампа и Вэнса не хотят видеть, Axios объяснил тем, что отношения семьи Чейни с Трампом были испорчены после событий 6 января 2021 г. – штурма Капитолия.
Лиз Чейни, дочь Дика Чейни, в 2022 г. проиграла республиканским кандидатам праймериз. После этого она объявила, что будет голосовать за кандидата в президенты Камалу Харрис, и сказала, что ее отец сделает то же самое. Тогда же Чейни назвал Трампа трусом и заявил, что никто не представляет «большей угрозы для страны».
При этом список приглашенных на похороны сам по себе является данью уважения тем временам, когда Вашингтон не был столь поляризован и политики с обеих сторон отдавали дань уважения в случае кончины высокопоставленного лица. На похоронах будет более 1000 гостей, в том числе бывшие президенты Джордж Буш-младший и Джо Байден, а также бывшие вице-президенты Камала Харрис, Майк Пенс, Эл Гор и Дэн Куэйл.
Дик Чейни умер на 85-м году жизни 3 ноября. Причиной стали осложнения после пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания. Похороны состоятся 20 ноября.
С января 2001 по январь 2009 г. Чейни занимал должность вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего. Дважды он также был исполняющим обязанности президента США.