Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД: Москва не получала реакции Лондона на данные ФСБ о планах угона МиГ-31

Ведомости

Москва не получила ответ от британских властей на сообщение ФСБ о попытке угона российского истребителя МиГ-31. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о заявлении ФСБ от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов. После этого никакой реакции от Лондона на это в МИДе не получили ни по одной из линий.

«Англичане традиционно воздерживаются от комментариев неудобных для них тем», – сказала Захарова.

ФСБ сообщала, что украинская военная разведка при участии британских кураторов пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». По данным спецслужбы, участникам операции предлагали $3 млн. После угона самолет планировалось направить в район одной из авиабаз НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её