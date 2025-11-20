МИД: Москва не получала реакции Лондона на данные ФСБ о планах угона МиГ-31
Москва не получила ответ от британских властей на сообщение ФСБ о попытке угона российского истребителя МиГ-31. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, речь идет о заявлении ФСБ от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов. После этого никакой реакции от Лондона на это в МИДе не получили ни по одной из линий.
«Англичане традиционно воздерживаются от комментариев неудобных для них тем», – сказала Захарова.
ФСБ сообщала, что украинская военная разведка при участии британских кураторов пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». По данным спецслужбы, участникам операции предлагали $3 млн. После угона самолет планировалось направить в район одной из авиабаз НАТО в Румынии, где его могли бы сбить средства ПВО.