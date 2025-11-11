ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалами»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила угон истребителя МиГ-31, который украинская разведка пыталась осуществить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что истребитель является носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». Иностранная разведка действовала с помощью кураторов из Британии. Для угона они пытались завербовать российских летчиков и привлечь к операции за $3 млн.
По данным ФСБ РФ, после угона истребитель планировалось переместить в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО. Она находится в Румынии (город Констанца), где российский самолет могли сбить средства иностранной противовоздушной обороны.
10 ноября ФСБ сообщала о пресечении незаконного производства и вывоза за рубеж двигателей двойного назначения. Преступники действовали в интересах министерства обороны иностранного государства. Им грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб. по обвинению в незаконном экспорте.