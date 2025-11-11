ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалами»

10 ноября ФСБ сообщала о пресечении незаконного производства и вывоза за рубеж двигателей двойного назначения. Преступники действовали в интересах министерства обороны иностранного государства. Им грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн руб. по обвинению в незаконном экспорте.