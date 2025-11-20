Axios: Зеленский согласился обсуждать мирный план по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность работать с администрацией Дональда Трампа над новым мирным планом во время встречи с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. План предполагает значительные территориальные уступки со стороны Украины, пишет Axios.
По данным источников Axios, Дрисколл передал Зеленскому письменный вариант плана и стороны договорились об «агрессивном графике» его подписания. Украинский лидер подчеркнул важность принципов, значимых для украинского народа, и согласился работать над положениями документа для достижения окончания конфликта.
План был разработан спецпосланником Стивеном Уиткоффом при консультациях с российскими представителями, что вызвало обеспокоенность в европейских столицах. Переговоры проходят на фоне усиления внутреннего политического давления на Зеленского из-за коррупционного скандала.