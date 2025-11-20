Reuters: страны ЕС выступили против плана США с уступками Киева

Axios, который одним из первых сообщил о подготовке этого плана, утверждал, что он предполагает передачу России части территорий на востоке Украины, которые сейчас не находятся под контролем Москвы. По версии портала, США и ряд других стран готовы признать Крым и Донбасс российскими, при этом от Киева такого признания формально не требуют.