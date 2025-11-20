Reuters: страны ЕС выступили против плана США с уступками Киева
Ряд европейских стран высказались против продвигаемого США мирного плана по Украине, который, по данным источников, предполагает передачу России дополнительных территорий и частичное разоружение Киева. Европейские союзники опасаются, что такие условия будут равносильны капитуляции, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что активизация американской дипломатии пришлась на сложный для Украины период – на фоне отступления на фронте и внутриполитического кризиса из-за коррупционного скандала.
Главы МИД стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, не стали вдаваться в детали документа, который официально еще не опубликован, но заявили о неприятии любых «карательных уступок» со стороны Киева.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что «украинцы хотят мира – справедливого мира, в котором уважается суверенитет каждого». Но, по его словам, «мир не может быть капитуляцией».
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина, как пострадавшая сторона, не должна сталкиваться с ограничениями в своей способности защищаться. А глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что любые договоренности должны заключаться при участии самой Украины и европейских стран.
20 ноября NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, разработанный американской стороной при консультациях с российскими представителями. По словам источника телеканала, документ предусматривает предоставление гарантий безопасности России и Украине, но его детали продолжают обсуждаться.
Axios, который одним из первых сообщил о подготовке этого плана, утверждал, что он предполагает передачу России части территорий на востоке Украины, которые сейчас не находятся под контролем Москвы. По версии портала, США и ряд других стран готовы признать Крым и Донбасс российскими, при этом от Киева такого признания формально не требуют.
Axios также сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перенес встречу с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер, по оценке американской стороны, не был заинтересован в обсуждении предложенного Вашингтоном варианта. Зеленский, по данным издания, прибыл в Анкару с альтернативными предложениями, подготовленными европейскими партнерами и, по мнению Белого дома, неприемлемыми для Москвы.