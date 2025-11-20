В Кремле нет новых заявлений о диалоге России и США по Украине

В Кремле нет новых заявлений о диалоге России и США по УкраинеПо словам Пескова, консультации сейчас не ведутся
Кремль не может добавить новой информации о переговорах России и США по украинскому урегулированию сверх уже озвученного в Анкоридже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о работе над возможным новым планом.
«Нет, я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, контакты между РФ и США сейчас есть, но «процесса, который можно было бы назвать консультациями, нет». Он подчеркнул, что «переговоров не ведется».
20 ноября NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил план урегулирования из 28 пунктов, который разрабатывался совместно представителями РФ и США.
По словам собеседника телеканала, документ предполагает предоставление гарантий безопасности России и Украине, необходимых для «обеспечения прочного мира». Конкретные параметры плана он раскрывать не стал, подчеркнув, что проект продолжает обсуждаться с ключевыми участниками.
Портал Axios, одним из первых написавший о подготовке этого плана 19 ноября, указывал, что он предполагает передачу России части территорий востока Украины, которые сейчас не находятся под контролем Москвы. Также, по версии издания, США и ряд других стран готовы признать Крым и Донбасс российскими, при этом от самого Киева формального признания не требуют.
Axios также сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перенес запланированную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, так как, по версии американской стороны, тот не заинтересован в обсуждении нового плана США по урегулированию. Зеленский, по данным портала, прибыл в Анкару с альтернативным пакетом предложений, подготовленным европейскими партнерами и, по оценке Белого дома, неприемлемым для Москвы.