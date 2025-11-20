NBC: Трамп одобрил план РФ и США по урегулированию украинского кризиса

19 ноября издание Politico писало, что чиновники из стран Евросоюза (ЕС) и Украины были ошеломлены, когда узнали о новом плане США по урегулированию конфликта. Это было особенно болезненно для них, так как они считали, что Трамп изменил отношение к президенту РФ Владимиру Путину.