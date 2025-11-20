NBC: Трамп одобрил план РФ и США по урегулированию украинского кризиса
Американский президент Дональд Трамп одобрил план, состоящий из 28 пунктов и созданный совместно представителями РФ и США, по завершению конфликта на Украине, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», – говорится в публикации.
По словам собеседника NBC, план предусматривает обеспечение гарантий безопасности для России и Украины, которые необходимы для «обеспечения прочного мира». При этом он не поделился конкретными деталями документа, так как план, по мнению чиновника, еще обсуждается с ключевыми участниками процесса.
19 ноября издание Politico писало, что чиновники из стран Евросоюза (ЕС) и Украины были ошеломлены, когда узнали о новом плане США по урегулированию конфликта. Это было особенно болезненно для них, так как они считали, что Трамп изменил отношение к президенту РФ Владимиру Путину.
Портал Axios, который первым сообщил о существовании нового плана, также отмечал, что документ подразумевает передачу России ряда территорий на востоке Украины, которые сейчас не находятся под контролем Москвы. Издание подчеркнуло, что, по мнению Белого дома, Украина все равно потеряет эти территории при продолжении боевых действий.