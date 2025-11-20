Газета
Песков заявил об отсутствии консультаций с США по украинскому урегулированию

Ведомости

Москва не ведет консультаций с американской стороной об урегулировании конфликта на Украине. При этом контакты России и США продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Как таковой консультации сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть, но процесса, которые можно было бы назвать консультациями, нет», – пояснил он.

19 ноября СМИ сообщили о подготовке нового плана урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа разработала документ из 28 пунктов и тайно консультировалась по этому поводу с Москвой. Предположительно, Украина не принимала участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. Также участие в диалоге не принимал ЕС.

Кремль отверг заявления о разработке плана. Песков говорил, что пока речь идет о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе.

