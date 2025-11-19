Песков: в переговорах по Украине у России и США нет новых договоренностей

Портал Axios писал, что РФ и США в тайне разрабатывают новый план по украинскому урегулированию. По данным издания, он может состоять из 28 пунктов. Кроме того, авторы материала подчеркнули, что обновленные условия «вдохновлены успешным стремлением президента [США Дональда] Трампа заключить сделку в секторе Газа».