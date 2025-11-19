Газета
Политика

Песков: в переговорах по Украине у России и США нет новых договоренностей

Ведомости

Договоренности России и США по украинскому кризису не включают никаких новаций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что нет дополнительных нововведений к тому, что уже обсуждалось в Анкоридже.

Портал Axios писал, что РФ и США в тайне разрабатывают новый план по украинскому урегулированию. По данным издания, он может состоять из 28 пунктов. Кроме того, авторы материала подчеркнули, что обновленные условия «вдохновлены успешным стремлением президента [США Дональда] Трампа заключить сделку в секторе Газа».

Агентство Reuters также сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября узнает условия для урегулирования конфликта с Россией. Их разработали Москва и Вашингтон.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва и Вашингтон контактируют по украинскому урегулированию на основе достигнутых на Аляске договоренностей.

