Путин: у военных ВСУ должна быть возможность сдаться в плен

Ведомости

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг».

Он просил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова доложить, удается ли создать для этого условия.

Герасимов сообщил, что такие условия созданы. Он подчеркнул, что, учитывая безвыходное положение ВСУ, многие военнослужащие сдаются. Однако, по словам начальника Генштаба, большинство украинских военных не могут этого сделать, так как свои же угрожают им расстрелом или уничтожением беспилотниками.

«При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – подчеркнул он.

1 ноября Минобороны РФ сообщало, что солдаты ВСУ, оказавшиеся в окружении в городе Красноармейск (Покровск), начали сдаваться в плен российской стороне.

