Путин: у военных ВСУ должна быть возможность сдаться в плен

Герасимов сообщил, что такие условия созданы. Он подчеркнул, что, учитывая безвыходное положение ВСУ, многие военнослужащие сдаются. Однако, по словам начальника Генштаба, большинство украинских военных не могут этого сделать, так как свои же угрожают им расстрелом или уничтожением беспилотниками.