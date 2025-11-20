Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Дрисколла
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу президента Украины Владимира Зеленского с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.
Она подчеркнула, что после встречи министр был настроен оптимистично.
Левитт также рассказала, что президента США Дональд Трамп твердо намерен остановить конфликт России и Украины. Она подчеркнула, что администрация Соединенных Штатов усердно работает на тем, чтобы положить этому конец.
Украинский лидер также сообщал об итогах встречи в своем Telegram-канале. Он заявил, что обсудил с Дрисколлом варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога.
Президент Украины выразил признательность усилиям администрации Трампа по восстановлению безопасности в Европе и подтвердил готовность Украины к конструктивной работе по достижению мира.