Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Дрисколла

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу президента Украины Владимира Зеленского с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Она подчеркнула, что после встречи министр был настроен оптимистично.

Левитт также рассказала, что президента США Дональд Трамп твердо намерен остановить конфликт России и Украины. Она подчеркнула, что администрация Соединенных Штатов усердно работает на тем, чтобы положить этому конец.

Украинский лидер также сообщал об итогах встречи в своем Telegram-канале. Он заявил, что обсудил с Дрисколлом варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога. 

Президент Украины выразил признательность усилиям администрации Трампа по восстановлению безопасности в Европе и подтвердил готовность Украины к конструктивной работе по достижению мира.

