Зеленский заявил о готовности работать над пунктами мирного плана

20 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения по урегулированию конфликта разрабатываются с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на сложные, но необходимые уступки. Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжает формировать пакет мер на основе информации от всех участников переговорного процесса.