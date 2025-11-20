Зеленский заявил о готовности работать над пунктами мирного плана
В ходе встречи с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США будут совместно работать над пунктами плана завершения конфликта. Стороны обсудили варианты достижения прочного мира, этапы работы и форматы диалога. Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в своем Telegram-канале.
Президент Украины выразил признательность усилиям администрации Трампа по восстановлению безопасности в Европе и подтвердил готовность Украины к конструктивной работе по достижению мира.
20 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения по урегулированию конфликта разрабатываются с учетом позиций Москвы и Киева. По его словам, для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на сложные, но необходимые уступки. Рубио подчеркнул, что Вашингтон продолжает формировать пакет мер на основе информации от всех участников переговорного процесса.
Согласно информации Financial Times, украинская сторона не принимает предложенный американский план и требует его существенной переработки. Украинские источники указывают, что документ отражает «максималистские требования» Москвы и не может быть основой для диалога без серьезных корректировок.
Издание Axios сообщало, что план США предусматривает передачу России части территорий, находящихся под контролем Киева, в обмен на американские гарантии безопасности. Согласно документу, территории Донбасса, которые должна покинуть Украина, получат статус демилитаризованной зоны.