Небензя: не заметить коррупцию на Украине мог только слепой
Коррупция на Украине была настолько очевидна, что только слепой мог этого не замечать, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.
Он отметил, что российская сторона неоднократно указывала на коррумпированность украинского руководства, которое наживается на военном конфликте.
«И это было даже не "тайное", которое стало "явным"», – отметил Небензя.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.