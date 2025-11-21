Небензя прокомментировал скандал на Украине цитатой из романа Ильфа и Петрова
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН процитировал фразу из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», прокомментировав коррупционный скандал на Украине.
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: – "А где денежки?" – "Какие денежки?"», – сказал российский дипломат (цитата по «РИА Новости»).
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили в в энергетическом секторе страны крупную незаконную схему. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
20 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев должен предоставить отчет о том, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине.