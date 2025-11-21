Небензя прокомментировал скандал на Украине цитатой из романа Ильфа и Петрова

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили в в энергетическом секторе страны крупную незаконную схему. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.