Сийярто потребовал от Киева отчета о хищениях средств Евросоюза
Киев должен предоставить отчет о том, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине. С таким предложением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.
«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. <...> Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сийярто назвал коррупционный скандал, который сейчас разворачивается на Украине, одним из самых серьезных в истории европейской политики.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Mysl Polska писало, что Европе придется ответить за коррупционный скандал, в центре которого оказалась Украина. Издание выразило сомнения, что в западных столицах «никто не подозревал» о происходящем в Киеве. «Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», – говорилось в материале.