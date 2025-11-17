Mysl Polska: Запад ответит за коррупционный скандал на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что партнеры в Европе будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции. The New York Times (NYT) писала, что коррупционный скандал угрожает поддержке Зеленского как внутри страны, так и за рубежом.