Главная / Политика /

Mysl Polska: Запад ответит за коррупционный скандал на Украине

Европе придется ответить за коррупционный скандал, в центре которого сейчас оказалась Украина. Об этом пишет Mysl Polska.

Издание выразило сомнения, что в западных столицах «никто не подозревал» о происходящем в Киеве.

«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», – говорится в тексте.

Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризис

Политика / Международные новости

Имеются в виду «сотни аналитиков из НАТО, ЕС и стран-членов, дипломаты в посольствах, журналисты с доступом к конфиденциальным источникам». Подчеркивается, что если они знали, то «в будущем им придется отвечать за соучастие».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич. Согласно версии НАБУ, фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что партнеры в Европе будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции. The New York Times (NYT) писала, что коррупционный скандал угрожает поддержке Зеленского как внутри страны, так и за рубежом.

