Белый дом объяснил, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса об американском финансисте Джеффри Эпштейне, обвинявшемся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетний, так как был расстроен ложными публикациями в СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Она также выразила мнение о том, что честность Трампа выглядит лучше, чем ложь предыдущего президента США Джо Байдена.

14 ноября, по данным New York Post, действующий американский лидер резко остановил журналистку Bloomberg Кэтрин Люси, когда она задавала вопросы о деле Эпштейна. «Тихо, свинка», – сказал он в ответ на ее высказывания о связи Трампа с покойным обвиняемым.

