Белый дом объяснил, почему Трамп обозвал журналистку свинкой
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса об американском финансисте Джеффри Эпштейне, обвинявшемся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетний, так как был расстроен ложными публикациями в СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Она также выразила мнение о том, что честность Трампа выглядит лучше, чем ложь предыдущего президента США Джо Байдена.