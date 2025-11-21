Киев выразил несогласие с мирным планом на Совбезе ООН
Киев выразил несогласие с рядом пунктов плана США и России по мирному урегулированию конфликта. Такую позицию высказала представитель Украины в ООН Христина Гайовишин на Совете Безопасности ООН, передает украинское интернет-издание «Страна».
Она заявила, что Украина против запрета на вступление в НАТО и сокращения численности вооруженных сил Украины. Гайовишин заявила, что это является посягательством на суверенитет страны.
Представитель Украины в ООН также призвала начать переговоры после прекращения огня по линии фронта. При этом, по ее словам, Киев не признает территории, находящиеся под контролем России.
Гайовишин также выразила протест против требования России сделать русский язык официальным языком на Украине.
При этом она подтвердила, что Киев получил проект мирного плана и готов «конструктивно над ним работать».
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россию пока не информировали о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласен вести переговоры по мирному плану.
Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закреплении внеблоковости республики и отказе от НАТО в Конституции.