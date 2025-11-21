Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского на переговоры по плану Трампа

The Wall Street Journal писала, что предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента Владимира Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.