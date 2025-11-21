Песков: Москве не сообщали о согласии Зеленского на переговоры по плану Трампа
Россию пока не информировали о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласен вести переговоры по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Юнашев Live».
Подчеркивается, что официального подтверждения сведений в зарубежных СМИ о готовности киевского режима вести переговоры, о пунктах плана, о ведущихся консультациях и датах возможного подписания нет.
The Wall Street Journal писала, что предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам президента Владимира Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября.
Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. В их числе – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.