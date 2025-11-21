Пресс-секретарь Лукашенко опровергла участие Белоруссии в переговорах РФ и США
Власти Белоруссии в ходе своих переговоров с США обсуждают темы, связанные с Россией, но при этом не вмешиваются в их диалог. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
«Во время белорусско-американских переговоров американцы, естественно, вопросы, касающиеся России и событий на Украине, поднимают, в целом. Но что касается конкретно задействования [Белоруссии] в диалоге [между Россией и США] – позиция нашего президента однозначна: такого нет и быть не должно», – отметила представитель Минска.
Эйсмонт добавила, что у «России и США прямые контакты, все вопросы они могут обсуждать напрямую».
30 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что Вашингтон передает президенту РФ Владимиру Путину свою позицию по урегулированию украинского кризиса через Лукашенко. Тогда американский чиновник придал большое значение пониманию между лидерами РФ и Белоруссии.
Газета The Guardian в тот же день отмечала, что одним из дипломатических решений Лукашенко было помилование осужденных иностранцев по просьбе Белого дома. Собеседники издания говорили, что и дальнейшее сближение с США «является логичным шагом» для президента Белоруссии.