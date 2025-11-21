Газета
Президент Финляндии обсуждает план США с союзниками и Украиной

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб обсуждает план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с союзниками и Киевом. Об этом он сообщил в X.

«Мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной. Я обсудил этот вопрос с премьер-министром и министром иностранных дел и обсужу его с правительством», – написал он.

21 ноября Axios опубликовал проект плана Вашингтона по завершению конфликта РФ и Украины. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы.

Киев подтвердил получение документа от США. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда изучает пункты договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москве пока не сообщили о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану.

