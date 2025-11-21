ВС РФ взяли под контроль село Радостное в Днепропетровской области
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над селом Радостное в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что за минувшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Они также завершили освобождение населенных пунктов Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.
О том, что ВС РФ взяли под контроль поселок Веселое в Запорожской области, российское военное ведомство сообщило 20 ноября. Нечаевка в Днепропетровской области отошла к российской армии 18 ноября. Также Минобороны РФ сообщало о взятии Цегального в Харьковской области.