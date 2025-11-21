ВС РФ взяли под контроль село Радостное в Днепропетровской области

Уточняется, что за минувшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Они также завершили освобождение населенных пунктов Гай и Нечаевка в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.