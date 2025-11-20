Вооруженные силы РФ взяли под контроль поселок Веселое в Запорожской области
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Веселое в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.
Отмечается, что военные действия были проведены группировкой «Восток».
18 ноября «Восток» взял под контроль Нечаевку в Днепропетровской области. Также Минобороны РФ сообщало о взятии Цегального в Харьковской области.
Продвижение российских подразделений продолжается на нескольких направлениях. 17 ноября Минобороны заявляло о взятии под контроль еще трех населенных пунктов в разных регионах: Платоновки в Донецкой народной республике, Гая в Днепропетровской области и поселка Двуречанское в Харьковской. В операции участвовали подразделения группировок «Север», «Восток» и «Южной».