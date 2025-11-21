ВС РФ нанесли семь ударов по предприятиям ВПК на Украине
ВС РФ за неделю с 15 по 21 ноября 2025 г. нанесли по территории Украины один массированный и шесть групповых ударов, в результате чего были поражены объекты военной промышленности страны и топливно-энергетические предприятия, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, российские военные атаковали транспортную инфраструктуру Украины, которая используется армией страны, а также места сборки беспилотников и пункты размещения вооруженных формирований.
Оборонное ведомство РФ также отмечало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) на территории регионов страны уничтожили шесть беспилотников ВСУ за час (с 7:00 до 8:00). Атаки были отражены в Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.