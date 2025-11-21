Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли семь ударов по предприятиям ВПК на Украине

Ведомости

ВС РФ за неделю с 15 по 21 ноября 2025 г. нанесли по территории Украины один массированный и шесть групповых ударов, в результате чего были поражены объекты военной промышленности страны и топливно-энергетические предприятия, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские военные атаковали транспортную инфраструктуру Украины, которая используется армией страны, а также места сборки беспилотников и пункты размещения вооруженных формирований.

Оборонное ведомство РФ также отмечало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) на территории регионов страны уничтожили шесть беспилотников ВСУ за час (с 7:00 до 8:00). Атаки были отражены в Ростовской и Астраханской областях, а также в Краснодарском крае.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь