Главная / Политика /

Песков: Киев должен сейчас принять решение о мирном урегулировании

Кремль назвал идущие переговоры «принуждением Зеленского»
Ведомости

Переговоры в нынешних условиях являются не столько продолжением вооруженного конфликта, сколько «принуждением Зеленского и его режима к мирному решению вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Режим должен принять ответственное решение. Сделать это сейчас и взять на себя ответственность», – добавил представитель Кремля.

Россия рассчитывает, что действия российских Вооруженных сил заставят президента Украины Владимира Зеленского перейти к переговорам. По словам Пескова, успешные наступательные операции российской армии сокращают пространство для маневра Киева и показывают, что затягивание конфликта становится «бессмысленным и опасным» для украинского руководства.

21 ноября издание Axios опубликовало план США по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и содержит предложения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. СМИ писали, что проект разрабатывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

