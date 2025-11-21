Песков: Киев должен сейчас принять решение о мирном урегулировании

Песков: Киев должен сейчас принять решение о мирном урегулированииКремль назвал идущие переговоры «принуждением Зеленского»
Переговоры в нынешних условиях являются не столько продолжением вооруженного конфликта, сколько «принуждением Зеленского и его режима к мирному решению вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Режим должен принять ответственное решение. Сделать это сейчас и взять на себя ответственность», – добавил представитель Кремля.
Россия рассчитывает, что действия российских Вооруженных сил заставят президента Украины Владимира Зеленского перейти к переговорам. По словам Пескова, успешные наступательные операции российской армии сокращают пространство для маневра Киева и показывают, что затягивание конфликта становится «бессмысленным и опасным» для украинского руководства.
21 ноября издание Axios опубликовало план США по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов и содержит предложения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. СМИ писали, что проект разрабатывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.