В Кремле заявили,что РФ и США не очень продвинулись в устранении раздражителей

19 ноября посол России в США Александр Дарчиев сообщил о продолжении диалога двух стран на различных уровнях. По его словам, позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, «не исчерпан». «То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку», – отмечал Дарчиев. Он добавил, что несмотря на сложности, России и США как великим державам важно договариваться о мирном сосуществовании.