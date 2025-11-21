Газета
Политика

В Кремле заявили,что РФ и США не очень продвинулись в устранении раздражителей

Ведомости

Россия и США практически не продвинулись в устранении взаимных раздражителей. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продвинуться не очень-то удалось по раздражителям. Продвижения практически никакого нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о состоянии диалога с Вашингтоном по этому направлению.

Он отметил, что Москва предпочла бы рассматривать работу по раздражителям и переговоры по украинскому урегулированию как разные треки. Но, по его словам, у американской стороны иной подход.

«Они все-таки считают, что все должно зависеть от того, насколько мы продвигаемся в деле украинского урегулирования», – пояснил Песков.

19 ноября посол России в США Александр Дарчиев сообщил о продолжении диалога двух стран на различных уровнях. По его словам, позитивный импульс, полученный на саммите в Анкоридже, «не исчерпан». «То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку», – отмечал Дарчиев. Он добавил, что несмотря на сложности, России и США как великим державам важно договариваться о мирном сосуществовании.

