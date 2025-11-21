В Европе не подтверждают работу над «альтернативным» планом по Украине
Еврокомиссия опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что ЕС якобы разрабатывает собственный альтернативный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Представитель ведомства Анита Хиппер заявила, что не располагает информацией о такой инициативе. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила эту позицию.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Европа разрабатывает альтернативный план, более благоприятный Украине, но Киев пока не взял на себя обязательств его поддержать. Отмечается, что европейские политики пытаются убедить Киев поддержать их план.
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Москва официально не получала нового мирного плана по Украине и не обсуждала его нововведения.