Рябков посчитал ЕС главной помехой при решении вопроса о ядерной программе Ирана
Больше всего решению ситуации по иранской ядерной программе мешают страны Евросоюза (ЕС), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».
«Мы поддерживаем наших иранских коллег и друзей в поисках переговорного решения. Мы отмечаем, что европейские участники в своих политических и геополитических битвах дошли до того, что они встали буквально с ног на голову. И сейчас именно они являются главными спойлером в поиске переговорного решения», – отметил замминистра.
Он также подчеркнул, что объединение европейских стран негативно влияет на всю систему международных отношений, поэтому программа Ирана по использованию мирного атома не стала исключением.
20 ноября глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи заявил, что действие соглашения страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заключенного в Каире, прекращено после того, как Совет управляющих агентства одобрил антииранскую резолюцию. Он отметил, что решение США и трех европейских держав (Великобритании, Германии и Франции), поддержавших документ, «подорвало авторитет и независимость агентства» и нанесло ущерб сотрудничеству с Тегераном.