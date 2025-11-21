В воронежском СНТ нашли элементы ракет ATACMS

Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территорию оцепили. Саперы констатировали, что транспортировать элементы не удастся – возможен только подрыв на месте. Взрывные работы проведут 22 ноября в 14:00 мск.