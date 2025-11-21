Газета
Политика

В воронежском СНТ нашли элементы ракет ATACMS

Ведомости

В садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа обнаружили взрывоопасные элементы от сбитых 18 ноября ракет ATACMS, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой – возле дачного дома. Территорию оцепили. Саперы констатировали, что транспортировать элементы не удастся – возможен только подрыв на месте. Взрывные работы проведут 22 ноября в 14:00 мск.

Гусев рассказал, что жителей ряда домов эвакуируют в пункты временного размещения, а рядом с домами проведут все необходимые инженерные работы. Но ближайшие здания все равно получат повреждения.

Собственникам выплатят компенсации, подчеркнул губернатор. Администрация города находится в постоянном контакте с ними.

18 ноября вооруженные силы Украины выпустили по Воронежу четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Киев намеревался ударить по гражданским объектам. Обошлось без жертв и пострадавших, все ракеты были сбиты российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

