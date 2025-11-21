Лидеры ЕС и Зеленский назвали линию фронта отправной точкой в переговорах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора пришли к выводу, что нынешняя линия фронта должна стать основой для любого мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.