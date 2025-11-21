Лидеры ЕС и Зеленский назвали линию фронта отправной точкой в переговорах
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора пришли к выводу, что нынешняя линия фронта должна стать основой для любого мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Германии.
Вместе с этим, по мнению европейских лидеров, украинские вооруженные силы должны сохранить способность «эффективно защищать суверенитет страны». В документе отмечается, что главы ЕС договорились продолжать работу над защитой жизненно важных интересов союза и Украины.
Мерц, Стармер и Макрон выразили «твердую и полную поддержку» Киеву в его стремлении к прочному и справедливому миру, а также заявили о намерении «тесно координировать» свои дальнейшие шаги.
21 ноября Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры приветствовали старания США по урегулированию конфликта, а также договорились по-прежнему защищать европейские и украинские интересы. По их словам, любое соглашение, затрагивающее европейские государства, требует консенсуса среди союзников.