Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Они заверили Украину в неизменной и полной поддержке на пути к долгосрочному и справедливому миру», – сказал он (цитата по ТАСС).

Лидеры приветствовали старания США по перемирию. Они также договорились по-прежнему защищать европейские и украинские интересы. По их словам, это соглашение, затрагивающее европейские государства, требует консенсуса среди союзников.

20 ноября Berliner Zeitung писала, что мирный план по Украине был направлен Мерцу еще 4 ноября, но немецкая сторона никак не отреагировала.

По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.

