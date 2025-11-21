Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Они заверили Украину в неизменной и полной поддержке на пути к долгосрочному и справедливому миру», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лидеры приветствовали старания США по перемирию. Они также договорились по-прежнему защищать европейские и украинские интересы. По их словам, это соглашение, затрагивающее европейские государства, требует консенсуса среди союзников.
20 ноября Berliner Zeitung писала, что мирный план по Украине был направлен Мерцу еще 4 ноября, но немецкая сторона никак не отреагировала.
По данным Financial Times, в администрации США ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения – 27 ноября. После этого договор передадут в Москву. Весь процесс урегулирования планируют завершить к началу декабря.