Гутерриш: администрация Трампа пока не передавала ООН мирный план по Украине

В ООН мирный план президента США Дональда Трампа по Украине пока не видели, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Еще ничего не было представлено формально ни Соединенными Штатами, ни какой-либо другой стороной», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что мирное решения для Украины также должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и резолюциями Совета Безопасности. По словам Гутерриша, план по урегулированию конфликта не должен нарушать территориальную целостность страны.

21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с России. В плане прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто.

