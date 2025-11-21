Захарова назвала продовольственный саммит в Киеве прикрытием махинаций
Прошедшее в Киеве мероприятие по продовольственной безопасности – это «псевдосаммит», созданный для прикрытия очередных махинаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, мероприятие имеет лишь опосредованное отношение к заявленной теме продовольственной безопасности.
«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты – это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», – отметила Захарова.
По словам дипломата, подобные «сходки» задумывались Киевом и его западными партнерами для формирования образа Украины как «мировой житницы» и «кормилицы» нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока, обвинив РФ в провоцировании угроз голода. При этом, подчеркнула Захарова, на таких встречах «никакие решения, направленные на улучшение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности, никогда не принимались».
Она также указала, что реальные действия Киева, включая атаки на приграничные сельскохозяйственные объекты в России, а также действия западных стран, которые, по словам Захаровой, подрывают российские поставки продовольствия и удобрений, свидетельствуют об отсутствии у них искреннего интереса к помощи нуждающимся регионам.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно отвергала попытки возложить на Россию ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках в начале 2022 г. Она связала этот скачок с «необдуманными действиями западных стран в финансовой, экономической и энергетическое сферах», включая санкционную политику.
Только в ночь на 21 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. Дроны нередко сбиваются над Черноземьем и другими сельскохозяйственными регионами страны.