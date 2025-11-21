Захарова назвала продовольственный саммит в Киеве прикрытием махинаций

По словам дипломата, подобные «сходки» задумывались Киевом и его западными партнерами для формирования образа Украины как «мировой житницы» и «кормилицы» нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока, обвинив РФ в провоцировании угроз голода. При этом, подчеркнула Захарова, на таких встречах «никакие решения, направленные на улучшение ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности, никогда не принимались».