Силы ПВО за четыре часа уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск до полуночи уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
По два БПЛА сбили над территориями Ростовской области и республики Крым.
С 7:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Три беспилотника были сбиты в Ростовской области, два – в Краснодарском крае. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Астраханской области.
С 9:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Астраханской области.