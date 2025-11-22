Силы ПВО за четыре часа уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ

С 7:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Три беспилотника были сбиты в Ростовской области, два – в Краснодарском крае. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Астраханской области.