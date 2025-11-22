Минобороны сообщило об уничтожении 69 украинских беспилотников за ночь

По данным ведомства, 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской областями, 13 – над Крымом. Кроме того, ПВО уничтожила три беспилотника над Волгоградской областью, три – над Курской, два – над Воронежской, а также по одному – над Белгородской и Брянской областями.