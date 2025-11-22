Минобороны сообщило об уничтожении 69 украинских беспилотников за ночь
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.
По данным ведомства, 16 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской областями, 13 – над Крымом. Кроме того, ПВО уничтожила три беспилотника над Волгоградской областью, три – над Курской, два – над Воронежской, а также по одному – над Белгородской и Брянской областями.
Ночью в Ростовской области БПЛА были уничтожены в нескольких районах: Усть-Донецком, Октябрьском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском. В Миллерово пострадали административное здание и техника, а на хуторе Треневка выбиты окна в частном доме и повреждены хозпостройки и гараж. Последствия на земле уточняются, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Губернаторы Брянской и Воронежской областей Александр Богомаз и Александр Гусев сообщили, что в регионах пострадавших и разрушений нет.