Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца, которые совершили уголовные преступления на белорусской территории, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Ее комментарий телеканалу «Беларусь-1» приводит Telegram-канал «Пул первого».
Украинские граждане были помилованы по просьбе Киева «в развитие достигнутых договоренностей» между президентами США и Белоруссии Дональдом Трампом и Александром Лукашенко. Эйсмонт отметила, что Минск принял это решение в целях создания условий для урегулирования конфликта на Украине, «руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли».
Сейчас происходит передача помилованных украинской стороне, добавила пресс-секретарь.
Эйсмонт также прокомментировала помилование Лукашенко двух католических священников. Она уточнила, что Анджей Юхневич и Генрих Околотович была осуждены за «совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иные преступления».
«Это решение было принято по просьбе папы римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом», – сказала она.
Президент Белоруссии помиловал священников 20 ноября. 16 сентября Лукашенко помиловал 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них были осужденные по статьям экстремистской направленности.