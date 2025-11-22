Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Украинские граждане были помилованы по просьбе Киева «в развитие достигнутых договоренностей» между президентами США и Белоруссии Дональдом Трампом и Александром Лукашенко. Эйсмонт отметила, что Минск принял это решение в целях создания условий для урегулирования конфликта на Украине, «руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли».