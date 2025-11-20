Газета
Лукашенко помиловал двух католических священников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осужденных за тяжкие преступления против страны. Об этом сообщает «БелТА».

Решение было принято за счет плодотворных контактов с Ватиканом. Отмечается, что были освобождены отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич.

15 октября представитель президента США Джон Коул договорился с Лукашенко, что некоторые польские граждане будут освобождены из белорусских пенитенциарных учреждений. В сентябре белорусский президент освободил 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности.

15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 человек.

