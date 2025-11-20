Лукашенко помиловал двух католических священников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал двух католических священников, осужденных за тяжкие преступления против страны. Об этом сообщает «БелТА».
Решение было принято за счет плодотворных контактов с Ватиканом. Отмечается, что были освобождены отец Генрих Околотович и отец Анджей Юхневич.
15 октября представитель президента США Джон Коул договорился с Лукашенко, что некоторые польские граждане будут освобождены из белорусских пенитенциарных учреждений. В сентябре белорусский президент освободил 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности.
15 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что обсудил с Лукашенко вопрос освобождения 1300 заключенных и назвал диалог «очень хорошим». Он подчеркнул, что целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 человек.