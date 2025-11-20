Лукашенко помиловал двух католических священников

15 октября представитель президента США Джон Коул договорился с Лукашенко, что некоторые польские граждане будут освобождены из белорусских пенитенциарных учреждений. В сентябре белорусский президент освободил 25 человек (12 женщин и 13 мужчин). Среди них осужденные по статьям экстремистской направленности.