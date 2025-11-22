Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС России поразили на Украине объекты энергетики и транспортной инфраструктуры

Ведомости

Российские силы в ходе спецоперации на Украине нанесли удары по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Транспортные и объекты энергетики использовались в интересах вооруженных сил Украины, говорится в сообщении оборонного ведомства. Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских сил и иностранных военных в 156 районах.

Для ударов были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, сообщили в Минобороны. За последние сутки средства ПВО сбили 155 БПЛА самолетного типа.

Минэнерго республики сообщило на этой неделе, что сейчас в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС). 14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте