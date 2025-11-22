ВС России поразили на Украине объекты энергетики и транспортной инфраструктуры
Российские силы в ходе спецоперации на Украине нанесли удары по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Транспортные и объекты энергетики использовались в интересах вооруженных сил Украины, говорится в сообщении оборонного ведомства. Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских сил и иностранных военных в 156 районах.
Для ударов были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, сообщили в Минобороны. За последние сутки средства ПВО сбили 155 БПЛА самолетного типа.
Минэнерго республики сообщило на этой неделе, что сейчас в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС). 14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.