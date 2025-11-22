ВС России поразили на Украине объекты энергетики и транспортной инфраструктуры

Минэнерго республики сообщило на этой неделе, что сейчас в стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС). 14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.