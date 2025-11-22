В минэнерго Украины заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС в стране

С 10 ноября в стране продолжается расследование коррупции в энергетическом секторе. Антикоррупционные органы Украины считают, что организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и бывший глава минобороны страны, руководитель СНБО Рустем Умеров.