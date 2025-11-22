В минэнерго Украины заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС в стране
На данный момент на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале минэнерго страны.
В сообщении говорится, что сейчас их возможности производить электроэнергию значительно снизились. В связи со сложившейся ситуацией все доступные мощности украинских электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, добавили в минэнерго.
14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.
С 10 ноября в стране продолжается расследование коррупции в энергетическом секторе. Антикоррупционные органы Украины считают, что организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и бывший глава минобороны страны, руководитель СНБО Рустем Умеров.
Bloomberg 9 октября писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Если Москва продолжит наносить удары с такой же интенсивностью, Киеву потребуется закупить около 4,4 млрд куб. м газа к концу марта, рассказали источники агентства. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.