На Украине экстренно отключили электричество в четырех регионах

Ведомости

С экстренным отключением электричества на Украине столкнулись жители Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом сообщили в украинском ДТЭК.

«Из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения», – говорится в сообщении. В рамках экстренного отключения почасовые графики не действуют.

14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.

НАБУ приостановило публикацию материалов по делу Миндича

Политика / Международные новости

С 10 ноября в стране продолжается расследование коррупции в энергетическом секторе. Антикоррупционные органы Украины считают, что организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и глава минобороны страны Рустем Умеров.

