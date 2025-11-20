На Украине экстренно отключили электричество в четырех регионах
С экстренным отключением электричества на Украине столкнулись жители Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Об этом сообщили в украинском ДТЭК.
«Из-за ситуации в энергосистеме по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения», – говорится в сообщении. В рамках экстренного отключения почасовые графики не действуют.
14 ноября бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о риске полного обесточивания страны. В связи с этим, по его словам, энергетическую сферу необходимо вывести из политического контекста.
С 10 ноября в стране продолжается расследование коррупции в энергетическом секторе. Антикоррупционные органы Украины считают, что организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и глава минобороны страны Рустем Умеров.